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تجدد الاشتباكات بين قبيلتى" التبو " و"الطوارق " الليبيتين بمدينة أوبارى

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تجدد الاشتباكات بين قبيلتى" التبو " و"الطوارق " الليبيتين بمدينة أوبارى تجدد الاشتباكات بين قبيلتى" التبو " و"الطوارق " الليبيتين بمدينة أوبارى
تجددت الاشتباكات اليوم بين قبيلتى "التبو " و"الطوارق " الليبيتين بمدينة أوباري، دون وقوع ضحايا .
>وصرح الناطق باسم غرفة علميات "أوبارى " الليبية مجدى بوهنة ، بأن الاشتباكات تجددت اليوم بين قبيلتى التبو والطوارق بحى الشركة الرومانية ( يقع على الطريق الرابط بين مدينة أوبارى وغات).

وفى السياق ذاته، أعلن المستشفى الميدانى فى أوبارى أن المستشفى استقبل اليوم حالة واحدة، مصابة بكسر مركب فى الساق جل اليمنى ناتج عن الإصابة بطلق نارى جراء الاشتباكات .

يشار الى أن مدينة أوبارى تشهد اشتباكات متقطعة منذ منتصف سبتمبر من العام الماضى بين قبيلتى الطوارق والتبو، أدت إلى تردى الأوضاع الإنسانية والمعيشية فى المدينة ، ونزوح غالبية السكان إلى المدن المجاورة.
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