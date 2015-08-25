أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قريبا.. استخدام دواء لعلاج السكر كوسيلة لخفض الوزن

Google+ Print
قريبا.. استخدام دواء لعلاج السكر كوسيلة لخفض الوزن قريبا.. استخدام دواء لعلاج السكر كوسيلة لخفض الوزن
أكد الدكتور محمد زيتون، أستاذ السكر بطب الإسكندرية، أنه سيتم طرح عقار جديد لخفض الوزن قريبا، وهو عبارة عن حقن تحت الجلد تستخدم كدواء لعلاج مرض السكر ولكن بجرعة أكبر، موضحا أن هذا الدواء اسمه "سكسندا"، وهو الدواء الجديد لعقار "ليراجلوتيد"، والذى يستخدم كدواء لعلاج مرض السكر ولكن بجرعة أكبر تصل إلى 3 مجم.

وقال الدكتور محمد زيتون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال انعقاد مؤتمر الملتقى العربى للسكر، إن العقار الجديد "سكسندا" جاءت فكرته بعد أن حقق ليراجلوتيد أو عقار "الفيكتوزا"، الذى يستخدم فى علاج السكر قدرة كبيرة فى خفض الوزن لدى مرضى السكر.

وأوضح أن هذا العقار الجديد أجريت تجارب علية وثبت فعالية فى خفض الوزن، سواء كان الشخص مصابا بالسكر أم لا، حيث إن دواء ليراجلوتيد يستخدم أساسا لعلاج مرضى السكر من النوع الثانى، بجرعة من 1.2 إلى 1.8، وقد أثبتت الدراسات أن ليراجلوتيد يعمل على خفض الوزن بمعدل من 5 : 7% من كتلة الجسم فى فترة من 3 : 6 أشهر، ولكن بعد زيادة الجرعة إلى 3 ملجم بحقن تحت الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365