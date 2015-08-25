6 أطعمة غير متوقعة تساعد على حرق دهون جسمك أهمها جوز الهند والطماطم

السمنة والوزن المفرط هما الكابوس المزعج الذى يهرب منه الجميع، ويحاولون التخلص منهما على الدوام بشتى الوسائل، ينجحون أحيانًا ويفشلون أحيانًا أخرى.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة غير المتوقعة التى تساهم فى تحفيز الأيض وتسريع معدلات حرق الدهون بالجسم، وهى تشمل:

>1. جوز الهند: وهو غنى بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وهو يساهم بشكل ملحوظ فى تسريع حرق الدهون المتراكمة بالجسم، نظراً لأن هذه الجزيئات تسرع معدل الأيض داخل الكبد بنسبة 30%.

2.القرفة: يساهم مشروب القرفة اللذيذ فى تنظيم مستويات السكر بالدم، وهو ما يحد من تحول الجلوكوز إلى دهون تتراكم بالجسم، كما سيساهم ذلك فى الحد من النهم تجاه تناول الطعام، على حد قول التقرير.

3.الطماطم: تحتوى الطماطم على تركيزات عالية من صبغ الليكوبين، وهو يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة، تساهم فى تسريع أكسدة الدهون وحرقها.

4.الموز: النشا الموجود به يتحول إلى الأحماض الدهنية داخل المعدة بواسطة البكتيريا النافعة، وتساهم هذه العملية فى حرق الدهون، ومكافحة السمنة.

5.العدس: يمنع مستويات الجلوكوز من الارتفاع، كما أنه يحتوى على تركيزات عالية من الحديد، وهو من العناصر المهمة التى تقى من إبطاء معدلات الأيض.

6.فول الصويا: يحتوى على مجموعة البروتينات والأحماض الأمينية، التى تساهم فى بناء العضلات، وهى الوسائل المهمة التى تسرع حرق الدهون.

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