تخلص من التوتر والإجهاد باللب الأبيض والتوت

كثير منَّا قد يعانى من التوتر والإجهاد بسبب العمل المفرط والنضال من أجل الوفاء بالتزامات العمل والأسرة، والدراسة الصعبة والمزاج السىء الناتج عن الاستيقاظ مبكرًا والنوم متأخرًا، والكثير والكثير من الأسباب لكن، هل هناك علاج للتوتر..؟

نعم، حيث سلط الموقع الإخبارى “Fox News”، الضوء على أطعمة مذهلة يمكنها تقليل التوتر والحصول على الهدوء من خلال دمجها فى النظام الغذائى الخاص بك والتى تشمل:

1- التوت

>يعتبر التوت من المصادر الرئيسية لفيتامين C، بالإضافة إلى احتوائه على مضاد للأكسدة التى تساعد على تخفيف التوتر.

وتشير الدراسات إلى أن فيتامين C يمكنه الحد من مستويات هرمونات التوتر مع تعزيز الجهاز المناعى، حيث إنه يضبط مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) ويعيده إلى وضعه الطبيعى بسرعة أكبر.

الجدير بالذكر أن كوبًا واحدًا من التوت يحتوى على 85 سعرًا حراريًا ونحو 25 فى المائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين C، وبالإضافة إلى ذلك فهو سهل الأكل.

2- بذور اليقطين "اللب الأبيض"

>بذور اليقطين غنية بالماغنيسيوم، حيث إن انخفاض مستويات الماغنسيوم بالجسم قد يؤدى إلى الصداع والتعب، وتفاقم آثار الإجهاد، كما يساعد هذا المعدن أيضًا على تنظيم هرمون الكورتيزول، لتعزيز مشاعر الراحة والرضا.

وأضافت دراسة سابقة أن حفنة من بذور اليقطين توفر 19 فى المائة من احتياجات الجسم يوميًا من ذلك المعدن.

وهناك مكسرات وبذور أخرى تحتوى على مستويات مرتفعة من الماغنيسيوم، مثل اللوز وبذور عباد الشمس والفستق والكاجو وبذور الكتان وعين الجمل والصنوبر والجوز الأمريكى.

>