مفاجأة ..وصول الطائرة التونسية بدون "وايت نايتس "الزمالك

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل طائرة الخطوط التونسية التى من المفترض أن تقل ألتراس نادى الزمالك "وايت نايتس" ،بدون أن يكون على متنها أى فرد من الالتراس ، الذين تخلفوا عن ركوب الطائرة دون أسباب مفهومة حتى الآن .

يذكر أن مشادات حدثت بين وايت نايتس الزمالك والأمن التونسى حدثت قبل مباراة الزمالك والصفاقسى ، تم على اثرها اعتقال أحد أفراد الوايت نايتس قبل أن يتدخل أحمد مرتضى منصور للإفراج عنه .

وكان فريق نادى الزمالك قد وصل القاهرة على طائرة الخطوط المصرية الساعة الخامسة بعد ملاقاته فريق الصفاقسى التونسى والذى تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق التونسى.

وشهدت صالة الوصول بالمطار تشديدًا أمنيًا من جانب رجال الأمن كما تواجد بالصالة عدد من قيادات المطار تحسبًا لقيام أفراد الألتراس بأى أعمال شغل عقب وصولهم الصالة.