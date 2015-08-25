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نائب محافظ القاهرة عن حظر"التوك توك": "ربنا لما بيفرض الصيام كله بيصوم"

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نائب محافظ القاهرة عن حظر"التوك توك": "ربنا لما بيفرض الصيام كله بيصوم" نائب محافظ القاهرة عن حظر"التوك توك": "ربنا لما بيفرض الصيام كله بيصوم"
قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إنه تم تطبيق قرار حظر التوك توك فى 8 أحياء، وجار التعميم تدريجياً وهناك إحصائية يومية، مستطرداً: "ربنا لما بيفرض الصيام كله بيصوم.. ومينفعش نقول التوك توك هزم القرار".

وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أنه لا يمكن مقارنة الأحياء فى تطبيق القرار بالمقارنة بعدد "التكاتك"، موضحاً أن الأخطاء البسيطة والحالات الفردية يتم ضبطها.


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