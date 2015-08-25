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تامر عبد المنعم: مبارك خدم مصر 62 سنة و10 أيام وشال مصايب ناصر والسادات

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تامر عبد المنعم: مبارك خدم مصر 62 سنة و10 أيام وشال مصايب ناصر والسادات تامر عبد المنعم: مبارك خدم مصر 62 سنة و10 أيام وشال مصايب ناصر والسادات
قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك خدم لفترة 62 عاما و10 أيام، خاض خلالها حروب مصر بأكملها ومرحلة السلام حينما كان نائبا للرئيس أنور السادات، لافتا إلى أن الذين يصفون الثورات العربية بـ"الربيع العربى" هم من يقولون بأنها مؤامرة.

وأضاف "عبد المنعم" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك مؤامرة مكتملة الأركان على الدولة منذ فترة كبيرة لإسقاطها وإسقاط نظام مبارك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولولا تدخل الجيش المصرى وتحطيم تلك المؤامرة لانقسمت الدولة بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح تامر عبد المنعم، أن الرئيس حسنى مبارك دفع فاتورة ثورة 23 يوليو 1952 بمفرده، قائلاً "مبارك حاسب على المشاريب كلها، وشال مصايب عبد الناصر والسادات لوحده".

وأشار تامر عبد المنعم، إلى أنه نادم على سب الإعلامى إبراهيم عيسى فى إحدى البرامج التليفزيونية يوم 28 يناير 2011، قائلاً "أنا ندمان ومكسوف أحط عينى فى عينه، لأنه طلع فارس وبيخبط مبارك فى عز الحكم".

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