جامعة القاهرة تنهى خدمة "حسن الشافعى" ومحمد حماسة بكلية دار العلوم

أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنهاء خدمة كل من الدكتور حسن الشافعى والدكتور محمد حماسة بكلية دارعلوم بسبب جمعهما بين وظيفتين، إذ إنهما بجانب وظيفتهما الجامعية كانا يعملان بمجمع اللغة العربية بدون إذن رسمى من الجامعة.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور حسن الشافعى يشغل منصب "رئيس المجمع" بينما يشغل الدكتور حماسة منصب "نائب رئيس المجمع"، مؤكدا أن قرار إنهاء الخدمة جاء وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للجمع بين وظيفتين والتربح منهما والاعتراف بشغل الوظيفة دون التراجع عنها وعدم رد الأموال التى استفاد منها الأستاذان المذكوران من خلال الجمع بين الوظيفتين.

كانت جامعة القاهرة، أحالت الدكتور حسن الشافعى والدكتور محمد حماسة للتحقيق ووقف صرف راتب كل منهما بسبب الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون وبدون إذن أو موافقة الجامعة، وطالبت برد جميع ما تقاضاه كل منهما من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها لهما خلال الفترة التى تم الجمع فيها بين الوظيفتين.

من ناحية أخرى أشار "جابر نصار" إلى أن الجامعة قررت فصل 22 موظفاً مؤقتا من داخل كلية الحقوق بالجامعة بسبب تعاطيهم للمخدرات، وثبوت العينة من خلال المركز القومى للسموم بالجامعة.

واختتم رئيس الجامعة ، تصريحاته بأن إدارة الجامعة ماضية في تنفيذ تحاليل المخدرات وتسعى للقضاء على تعاطى المخدرات بأنواعها بين العاملين بها دون تفرقة وجعل الجامعة خالية منها.

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