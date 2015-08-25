إنريكي يسخر من أنباء اهتمام مانشستر يونايتد بنيمار

لم يتعامل لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بجدية مع الأنباء الواردة من بريطانيا بأن لاعب البلوجرانا نيمار دا سيلفا مطلوب في مانشستر يونايتد.

صحف بريطانية قالت إن مانشستر مستعد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد نيمار مع برشلونة لضم البرازيلي الدولي والذي يصل لـ180 مليون يورو.

أحد الصحفيين البريطانيين سأل إنريكي عن رأيه فيما يخص هذه الأنباء. لكن المترجم لم يجد فرصة لنقل السؤال لمدرب برشلونة.

فقد قاطع إنريكي المترجم، مفصحا "وجود اسم نيمار واسم ناد أخر يجعلني أرفض التعليق على السؤال قبل سماعه".

وأتم "إنها مجرد شائعات. أشياء تصدر عن أناس لا أهتم بالالتفات لشائعاتهم".