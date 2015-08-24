مشادة حامية بين تامر عبد المنعم وحمدى الفخرانى بـ"آخر النهار"

نشبت مشادة كلامية حادة بين الفنان تامر عبد المنعم، والبرلمانى السابق حمدى الفخرانى، على الهواء داخل برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، بسبب دفاع "عبد المنعم" عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وتوعد "الفخرانى" بمقاضاة تامر عبد المنعم، بعد اتهام الأخير لنجله بسرقة 14 مليون جنية من بنك المحلة، والتى يحاكم فيها حالياً ، قائلاً: "أقسم بالله ما هسيبه"، الأمر الذى جعل تامر يرد قائلاً "أنت هتخوفنى" قبل أن يقول حمدى الفخرانى: "أنا أخوف 100 زيك، هو أنت مين، وأوعى تفتكر أن حد هيحميك"، ما جعل عبد المنعم ينفعل ويقول: "أقسم بالله أنزل أجيبك".

وارتفع صوت الطرفين على الهواء داخل البرنامج، قبل أن يقول الفخرانى: "مش إحنا اللى بنبيع ضميرنا ومتخلنيش أفتح مواضيع كتير".

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