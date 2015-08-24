المصارع"بوجى"يطرد كرم جابر من صالة تدريب بأمريكا ويقول:مايشرفنيش أكون مصرى

غادر البطل الأوليمبى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة معسكره المقام حاليا بأمريكا بعد مشادة حامية مع زميله السابق المصارع المصرى محمد عبد الفتاح "بوجى" والذى يعمل حاليا أحد أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الأمريكى.

أكد كرم جابر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أمريكا أنه خلال المعسكر قام بوجى بتوبيخه وطرده من صالة التدريب، كما طرد المدرب الخاص به مطالبا بعدم تدريب أى مصارع مصرى مع أمريكى.

تابع جابر قائلا: "تحدثت مع بوجى وقلت له إنه مصرى مثلنا ولا يجب أن يفعل ذلك، فرد بوجى قائلا إنه لا يشرفه أن يكون مصريا".

أضاف كرم أنه أبلغ بوجى بأنه سيصعد الأمر إلى وزير الرياضة فقال له بوجى "خلى الوزير ينفعك"

>أشار جابر أنه غادر بساط للتدريب بصحبة مدربه أمام مرأى ومسمع من الحاضرين بمن فيهم المصريون.

يذكر أن بوجى قد تجنس فى السابق بالجنسية البحرينية كى يشارك فى بطولة للمصارعة أقيمت فى قطر

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