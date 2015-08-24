معاريف: 80 ألف بريطانى وقعوا على عريضة تطلب اعتقال نتنياهو فور وصوله لندن

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن البريطانيين الذين وقعوا على العريضة التى تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مطلع سبتمر المقبل، أثناء زيارته القادمة للندن بلغ عددهم 80 ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أنه طبقا للعريضة المنتشرة فى أرجاء المملكة المتحدة، ونشرت كذلك على موقع العرائض للبرلمان البريطانى، فإن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة الأخيرة، ويجب اعتقاله فور وصوله إلى الأراضى البريطانية مطلع سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن الموقع الرسمى للحكومة البريطانية ذكر أنه سيتم طرح العريضة على البرلمان البريطانى لمناقشتها، واتخاذ قرار بشأنها فى حال وصل عدد الموقعين عليها 100 ألف شخص.