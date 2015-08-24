أخبار مصر للساعة العاشرة.. الداخلية: انتهاء استعدادات انتخابات البرلمان

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تأكيد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، الانتهاء من التجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الحبر الفسفورى وأدوات الانتخابات موجودة بالمحافظات، وهناك خطة أمنية محكمة لتأمين عملية الاقتراع وتأمين آخر استحقاق ديمقراطى فى خريطة الطريق.

وأوضح المصدر أنه تم زيادة أعداد اللجان هذه المرة لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة إلى النصف تقريبًا من أجل التسير على المواطنين أثناء الأدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية، حيث تشير المعلومات إلى وجود 2500 ناخب مقيدين بكل لجنة.

وتتسلم أجهزة الأمن اللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالى 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها أمنيًا، والعمل على تجهيزها وتوفير صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، وكبائن، وسواتر، وأقلام، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق ومندوبى المرشحين، بالإضافة إلى الحبر الفوسفورى الذى تم تصنيعه بواسطة مصلحة الكيمياء طبقًا للمواصفات والشروط العالمية.

وتعمل مديريات الأمن على تجهيز اللجان الانتخابية بنطاق دائرتها وتعمل وزارة الداخلية على تعزيز التواجد الأمنى بجميع المحافظات خاصة بالمناطق الملتهبة فى الصعيد والتى تعانى من الإرهاب مثل سيناء.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن كل من بلغ 18 سنة يحق له التصويت، حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر من 55 مليون ناخب، وتعمل أجهزة الأمن على تنقية كشوف الناخبين باستبعاد المتوفين.

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