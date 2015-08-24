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وكيل الأوقاف: لدينا مسئول حالى بالوزارة يدرب عناصر الإخوان على إطلاق النار

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وكيل الأوقاف: لدينا مسئول حالى بالوزارة يدرب عناصر الإخوان على إطلاق النار وكيل الأوقاف: لدينا مسئول حالى بالوزارة يدرب عناصر الإخوان على إطلاق النار
قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة هى الوحيدة التى تتوعد العاملين بها فى الحال خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن "هناك حركة من الغليان داخل المؤسسات الدينية بسبب تصارعهم على القيادة ".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هناك مسئول فى الوزارة يدرب عناصر تنظيم الإخوان على اطلاق النيران ويدعى محمد العجمى والذى تم تقديمه على انه من افضل الائمة بالوزارة وكرمته الدولة الفترة الماضية مضيفا أن أكثر من 400 شخص تابع للفكر المتطرف سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وأشار الشيخ صبرى عبادة، إلى أن هناك فرق بين اعتلاء المنبر ومزاولة الخطابة فى المسجد مضيفا أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمشاركة الإرادة السياسية لمزاحمة دعاة الفتنة مؤكدا وأنه تعرض لهجوم كبير من الوزارة بعد ما أعلن خوض الانتخابات القادمة.

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http://www.youm7.com/story/2015/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81--%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9/2309703#.Vdt55vmqqko
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