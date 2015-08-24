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مفاجأة ..وصول الطائرة التونسية بدون ألتراس الزمالك

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مفاجأة ..وصول الطائرة التونسية بدون ألتراس الزمالك مفاجأة ..وصول الطائرة التونسية بدون ألتراس الزمالك
وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل طائرة الخطوط التونسية التى من المفترض أن تقل ألتراس نادى الزمالك ،بدون أى فرد من الالتراس ، الذين تخلفوا عن ركوب الطائرة

وكان فريق نادى الزمالك قد وصل القاهرة على طائرة الخطوط المصرية الساعة الخامسة بعد ملاقاته فريق الصفاقسى التونسى والذى تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق التونسى.

وشهدت صالة الوصول بالمطار تشديدًا أمنيًا من جانب رجال الأمن كما تواجد بالصالة عدد من قيادات المطار تحسبًا لقيام أفراد الألتراس بأى أعمال شغل عقب وصولهم الصالة.

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