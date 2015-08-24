بالصور.. تسريب كشوف نتائج امتحانات جامعة المنصورة

سادت حالة من الاستياء والغضب بين طلاب جامعة المنصورة بسبب تسريب الكشوف الخاصة بنتائج الطلاب بأكملها خارج كنترول الامتحانات الأمر الذى جعل جامعة المنصورة عاجزة على حماية نتائج الامتحانات.

وكانت كشوف بعض نتائج كليات الجامعة قد تسربت الى يد بعض العمال قبل اعلانها وتم وضع تسعيرة جبرية 20 جنية لمن يريد معرفة النتيجة.

وعلق هانى محمود طالب بالجامعة ان هذا أسلوب رخيص لإبتزاز الطلبة وتحقيق مكاسب سريعة وتسال كيف خرجت كشوف النتائج الى يد العمال ؟.

وأضافت نيرمين فاروق، “ان ماحدث يعتبر مهزلة بكل المقاييس الولاد والبنات بيعيروا بعض بنتائجهم بالاضافة ان الى عاوز يعرف النتيجة بيدفع من 20 جنية ل50 والله حرام”.

وقام مجموعة من طلاب جامعة المنصورة بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحمل اسم “ياهناه ياهناه اللى يتعلم عندنا” تهكمًا على حال التعليم بجامعة المنصورة.

وفى سياق متصل رفضت إدارة جامعة المنصورة التعليق على الأمر.