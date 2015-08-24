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يوفنتوس يرى مونتوليفو كخليفة لبيرلو

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يوفنتوس يرى مونتوليفو كخليفة لبيرلو يوفنتوس يرى مونتوليفو كخليفة لبيرلو

لازال البحث جاريا عن خليفة لأندريا بيرلو في يوفنتوس. والنادي الإيطالي يرى في ريكاردو مونتوليفو نجم ميلان أنسب لاعب لهذا الدور.

ميدياست الإيطالية أكدت اهتمام يوفنتوس بضم لاعب ميلان ليخلف أندريا بيرلو في التمركز أمام الخط الخلفي لبيانكونيري.

مونتوليفو يملك القدرة على توزيع كرات طولية والتحكم في إيقاع اللعب وهو ما يفتقده يوفنتوس منذ رحل عنه المايسترو المخضرم إلى نيويورك سيتي.

بيرلو ترك يوفنتوس بعدما قاده للفوز الثنائية الدوري والكأس ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارة اللقب أمام برشلونة.

وعانى منتوليفو نجم فيورنتينا الأسبق من عدة إصابات في الركبة جعلته يغيب عن فترة كبيرة في الموسم المنصرم.

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