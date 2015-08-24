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مصرع 2 وإصابة 6 فى 4 حوادث تصادم بكفر الشيخ

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مصرع 2 وإصابة 6 فى 4 حوادث تصادم بكفر الشيخ مصرع 2 وإصابة 6 فى 4 حوادث تصادم بكفر الشيخ

>للقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى 4 تصادم بعدد من طرق كفر الشيخ وانتقلت 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحوادث، ونقلت المصابين للمستشفيات القريبة لتلقى العلاج حيث لقى كل من "عزيز م" 60 سنة و"محمد .ع" 22 سنة مصرعهما فى انقلاب سيارة ملاكى يستقلانها إثر اصطدامها بسيارة أخرى على الطريق الدولى الساحلى أمام قرى مطوبس، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى رشيد العام وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

كما أصيب 5 مواطنين فى حوادث متفرقة على الطريق الدولى الساحلى وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم الركزى ، وأصيب "محمد ،م،ن" باشتباه قطع فى أوتار القدم اليسرى لاصطدام بين سيارتين قرب مدينة بلطيم وتم نقله لمستشفى بلطيم المركزى.. تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
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مصر 365

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