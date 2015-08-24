بالصور.. محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات‎

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، حملة مكبرة من شرطة المرافق والوحدة المحلية لحي شرق وحي غرب لإزالة الإشغالات أمام المحلات التجارية وعلي الأرصفة المخصصة للمشاة ، حيث تم إزالة عدد 3 أكشاك بدون ترخيص وتم إنذارهم منذ أكثر من ستة أشهر لرفع هذه الأكشاك ولم يستجيبوا للإنذارات التي وجهت إليهم من الوحدة المحلية لحي شرق.

وأوضح المحافظ أن أهالي شارع بحري نادي المعلمين كانوا يعانون من وجود أحد الأكشاك بالمنطقة التي تحولت إلي مقهي مما تسبب في إشغال جانبي الطريق رغم أن الشارع عرضه 8م مما سبب إزعاجا لأهالي المنطقة وحدوث الكثير من المشكلات بين المترددين علي المقهي والأهالي وقد حدثت من قبل حالة وفاة علي تلك المقهي بعد معركة بين المترددين عليها.

كما أن هذا الكشك الذي تحول إلي مقهي يعيق الدخول والخروج للسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف والصحي حيث توجد محطة رفع بالمنطقة ، وأكد المحافظ علي تعويض أصحاب الأكشاك التي تعيق حركة المرور والمشاة.

هذا وقد أشاد أهالي المنطقة برفع تلك الإشغالات ، كما تفقد المحافظ منطقة شارع التحرير أمام مستشفي الحميات وأمر الوحدة المحلية لحي شرق بالإهتمام بتشجير الأحواض المخصصة للزرع وتغيير البلدورات المتهالكة والأهتمام باللمسة الحضارية في جميع شوارع الحي.

وأستكمل المحافظ جولته بتفقد منطقة شارع الجرجاوية بحي شرق حيث تم إتخاذ الإجراءات من قبل إدارة مرور سوهاج ضد سائقي السيارات المخالفين بالوقوف بالممنوع صف ثان.

كما تفقد المنطقة الطبية ” مستشفي سوهاج التعليمي ، ومعهد الأورام ” حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بالمنطقة خاصة أمام المستشفيات ، وأمر المحافظ أيضا بتوفير حاويات قمامة وافراغها كل يومين ، ورفع الحاويات تمام من الطرق الرئيسية.