بالصور.. البرعي: يجب التصويت في البرلمان لصالح الوطن وليس لصالح جماعة

كتب : شمس الدين مرتضي

نظم الحزب المصري الديمقراطي، ندوة لمناقشة قانون الخدمة المدنية، والمقترحات على القانون الجديد، وذلك بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة وسط القاهرة.

وقال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أنه يجب على جميع الطوائف التصويت في البرلمان بشكل عام على القوانين لصالح الوطن وليس لصالح جماعة أو فئة معينة في الدولة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود معايير انضباطية في القانون تعمل على سير العمل بشكل عادل في المؤسسة، سيتقاعس العاملون بالتابعية نتيجة لعدم وجود عامل العدل في المؤسسات.

كما أضاف البرعي خلال نقاشه قانون الخدمة المدنية بالندوة، يجب على القانون أن ينظم لوائح الحوفز نظرا لعشوائية توزيعها على العاملين في المؤسسات، كما يجب توزيع الحوافز بمعايير محددة في قائمة على الإنتاج.