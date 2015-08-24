الإمارات: تأجيل محاكمة «خلية إرهابية» متهمة بالسعي لإقامة «دولة خلافة»

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن القضاء الإماراتي أجّل محاكمة ما يعرف بـ”مجموعة شباب المنارة”، التي يلاحق عناصرها بتهمة السعي إلى إقامة “دولة خلافة”، إلى 28 سبتمر المقبل.

وذكرت الوكالة أن أحد المتهمين لم يحضر للمحاكمة، التي بدأت اليوم، لأسباب صحية فيما أجلت الجلسة.

وذكرت وكالة ” فرنس 24 ” أن النيابة العامة أعلنت مطلع أغسطس إحالة 41 شخصا يشكلون ما يعرف بـ”مجموعة شباب المنارة”، إلى المحاكمة أمام المحكمة الإتحادية العليا بتهمة الإنتماء إلى “تنظيم إرهابي” بهدف الإطاحة بالحكم وإقامة “دولة خلافة” إسلامية.

وقال النائب العام “سالم سعيد كبيـش” لوكالة الأنباء الإماراتية في الثاني من أغسطس أن هؤلاء الأشخاص “من عدة جنسيات” وبينهم إماراتيون، مشيرا إلى “أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر”.

وأضاف كبيش أن هؤلاء كانوا يريدون “الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.