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عريضة تحمل 80 ألف توقيع تطالب باعتقال نتانياهو عند زيارته لندن

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عريضة تحمل 80 ألف توقيع تطالب باعتقال نتانياهو عند زيارته لندن عريضة تحمل 80 ألف توقيع تطالب باعتقال نتانياهو عند زيارته لندن

بنيامين نتنياهو

نجح مواطن بريطاني في جمع 80 ألف توقيع خلال أقل من شهر علي عريضة أنشأها، دعا فيها إلى اعتقال رئيس الإسرائيلية عند زيارته إلى لندن،  وقال صاحبها داميان موران “بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتانياهو لدى وصوله إلى المملكة  أثناء زيارته لندن الشهر المقبل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب” على خلفية الغارات الإسرائيلية على غزة في 2014.

وقال موران في العريضة إنه “بموجب القانون الدولي يجب اعتقال “نتانياهو”  لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014″، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يومًا.

و ذكرت قناة ” فرنسا 24 ” ان في حال وصول عدد الموقعين على العريضة 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني. إلا أن موران صرح للإعلام أنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان نظرًا إلى العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا.

كما أن أجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعد أن حصلت على 10 ألاف توقيع، وقالت إن “رؤوساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتانياهو، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم”.

وأضافت الحكومة البريطانية : “نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عددا فظيعا من القتلى، وأضافت أيضاً : “إلا أن رئيس الوزراء كان واضحا بشأن اعتراف المملكة المتحدة بحق إسرائيل في اتخاذ التحرك المناسب للدفاع عن نفسها في حدود القانون الإنساني الدولي”. وقالت إن بريطانيا تسعى إلى تحقيق الحل القائم على الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين “وستؤكد ذلك أثناء زيارة نتانياهو” في سبتمبر.

 

 

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