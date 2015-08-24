نصف مليون جنيه إيرادات «ألف ليلة وليلة» علي المسرح القومي‎

حققت مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، إيرادات اقتربت من نصف مليون جنيه منذ افتتاحها قبل أسبوعين حتى الآن، ما يعد الإيراد الأعلى في تاريخ عروض المسرح القومي -حسبما ذكر بنص بيان البيت الفني للمسرح-.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، إن العمل يشهد إقبالا جماهيريًا لافتًا، وشراء عدد كبير من ليالي العرض حتى منتصف سبتمبر المقبل، بجانب الاهتمام الإعلامي والنقدي بالعرض.

وأضاف إسماعيل أن «ليلة من ألف ليلة» تحقق كل هذا النجاح رغم ضعف الدعاية عن العمل والتي تقتصر على إعلانات بعض الصحف، متمنيا تكثيف خطة الدعاية الخاصة بالعرض بما يتناسب ومايحققه من إيرادات كبيرة.

«ليلة من ألف ليلة» تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي، بطولة يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبه مجدى، سلمى غريب، ضياء عبد الخالق، والمطرب محمد محسن و نجوم المسرح القومى، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى ، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، إخراج محسن حلمي.

محمد الموجي