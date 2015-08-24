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ميدو يحذر كوبر من إشراك حجازي وربيعة أمام تشاد

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ميدو يحذر كوبر من إشراك حجازي وربيعة أمام تشاد ميدو يحذر كوبر من إشراك حجازي وربيعة أمام تشاد

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن هيكتور كوبر المدير الفني عليه الحذر في إشراك بعض اللاعبين البعيدين عن المباريات أمام تشاد سبتمبر المقبل.

ويحل منتخب ضيفا على تشاد ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم السادس من سبتمبر المقبل.

وقال ميدو في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "ستكون مخاطرة كبيرة على كوبر لو أشرك أحمد حجازي ورامي ربيعة أمام تشاد".

قائمة الفراعنة لمواجهة التشادي تتضمن اسم أحمد حجازي مدافع فيورنتينا الذي يقترب من الانضمام لإيبار الإسباني، ورامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة الذي يبحث عن فريق يضمه بعد ابتعاده عن قائمة الفريق.

وأضاف ميدو "حجازي وربيعة بعيدان عن المباريات الرسمية، لذلك سيواجهان صعوبة أمام تشاد، لابد أن يشرك كوبر لاعبين يشاركون في المباريات مؤخرا".

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