"الخطوط اليمنية": استئناف رحلات الجوية من القاهرة إلى صنعاء وعدن

أكد خالد النعمى المدير الإقليمى للخطوط الجوية اليمنية، أن سلطة الطيران المدنى المصرية وافقت للشركة بشكل رسمى على استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من صنعاء وعدن، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلب لتسيير رحلات جوية إلى اليمن مرفق به جدول رحلات الشركة للعام كاملا صيفا وشتاء.

وأضاف "النعمى" فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن العلاقة ما بين الخطوط اليمنية وسلطة الطيران المدنى برئاسة محمود الزناتى رئيس السلطة علاقة طيبة وهناك تعاون دائم ومستمر ما بين الجانبين، مشيرا إلى حرص سلطة الطيران المدنى على دعم شركات الطيران والوقوف بجوارها خاصة فى ظل الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.

وأوضح أن الرحلات ستكون منتظمة من القاهرة إلى صنعاء وعدن والعكس، وأنه بمجرد أن يتم حجز عدد من اليمنيين للسفر إلى اليمن سوف يتم تنظيم الرحلات، لكن وفقا لشروط السلطات المصرية، والتى تقضى بضرورة حصول اليمنيين من المراحل العمرية من ١٨ – ٤٥ عاما على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، ويستثنى من ذلك مافوق 45 سنة وتحت 18 سنة يتم دخولهم دون حصولهم على تأشيرة مسبقة وكذلك أصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة.