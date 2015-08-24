السيسى يبدأ زيارته لموسكو غدا ولقاءات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اليوم الأول لزيارة الرئيس إلى موسكو والتى يبدأها غداً الثلاثاء سوف يشهد نشاطاً مكثفاً، يشمل زيارةً يقوم بها الرئيس إلى البرلمان الروسى "الدوما"، حيث يعقد لقاء ثنائياً مع رئيس البرلمان "سيرجيه نارشكين"، يعقبه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سوف يلتقى كذلك بكل من وزير الصناعة والتجارة الروسى "دينيس مانتوروف"، ورئيس صندوق الاستثمار الروسى المباشر "كيريل ديمترييف"، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذا زيادة الاستثمارات الروسية فى مصر.