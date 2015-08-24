بالصور.. جنازة عسكرية لشهيدى تفجير أتوبيس الشرطة من مسجد العباسى برشيد

شارك قبل قليل الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة واللواء عنانى حمودة ـ مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سامى ـ مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء أشرف عبد القادر ـ مدير المباحث الجنائية وقيادات مديرية أمن البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجموع مواطنى مدينة رشيد فى تشييع الجنازة العسكرية من مسجد العباسى بمدينة رشيد لشهيدى الشرطة سامى على إبراهيم الغروبى 35 سنة من كوبرى عاشور مركز دمنهور و مجاهد عبد السلام العجمى 40 سنة من قرية منشية الأوقاف مركز دمنهور.

وكان الشهيدان لقيا مصرعهما نتيجة الإرهاب الغادر الذى استهدف تفجير الأتوبيس الذى كانا يستقلانه مع زملائهما عند قرية محلة الأمير بإدفينا مركز رشيد.

وتم نقلهما من مستشفى رشيد العام ملفوفين بعلم الجمهورية لصلاة الجنازة عليهما بمسجد العباسى برشيد ثم أقيمت مراسم الجنازة العسكرية من أمام المسجد على كورنيش النيل برشيد وسط هتافات المشيعين من أهالى رشيد للتنديد بالإرهاب ثم تم نقلهما لإقامة جنازات عسكرية مماثلة ودفنهما بمسقط رأسيهما بمركز دمنهور.



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