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جامعة القاهرة: فصل 150 موظفًا وإحالة 40 آخرين للتحقيق لإدمانهم المخدرات

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جامعة القاهرة: فصل 150 موظفًا وإحالة 40 آخرين للتحقيق لإدمانهم المخدرات جامعة القاهرة: فصل 150 موظفًا وإحالة 40 آخرين للتحقيق لإدمانهم المخدرات
أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن إجمالى عدد الموظفين المؤقتين الذين تم فصلهم من الجامعة على خلفية إدمانهم للمخدرات بلغ 150 موظفًا بنظام التعاقد، وأن الجامعة أحالت 40 موظفًا آخرين من المعينين للتحقيق بعد ظهور المخدرات فى عينات التحاليل التى تجريها الجامعة لهم.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة لديها الاستعداد الكامل لعلاج أى موظف يرغب فى العلاج سواء من المعينين أو المؤقتين على نفقتها الخاصة، قائلاً: "سننظر فى كل التظلمات التى قدمت وسنستدعى مقدمى التظلمات، لأننا لم نمارس أى تعنت ضد أحد ونهدف من هذه التحاليل حماية الطلاب والموظفين من شبح الإدمان".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هناك جهات أبدت استعداداتها لعلاج أى مدمن مجانًا، خاصة مدمنى الترامادول الذين يمكن علاجهم بمستشفيات الجامعة.

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