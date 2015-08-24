"اليوم السابع": نهاية دولة "هى فوضى"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء، ملفًا بعنوان: نهاية دولة "هى فوضى"، وينشر تفاصيل الاجتماع الذى انتهى بعده أزمة أمناء الشرطة فى الشرقية، وتنفيذ 5 مطالب لهم.

ويطرح الملف عدة تساؤلات، عن كيفية القضاء على "دولة أمناء الشرطة"، ومواجهة تجاوزاتهم ومحاولات فرض سطوتهم على المواطنين والدولة.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا..

* أخطر وقائع النصب باسم الرئاسة فى "البترول" والبنوك

* عصام الحضرى فى حوار ساخن مع "اليوم السابع": محمود طاهر لا يملك قوة "المايسترو" أو حسن حمدى

* غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى ندوة "اليوم السابع": "لو ستات البلد اشتغلوا الدخل القومى هيزيد 38%"

* تنظيم "قنابل المسامير" يستهدف الشرطة فى البحيرة.. استشهاد 3 من أفراد الأمن وإصابة 23 فى تفجير إرهابى لأتوبيس شرطة.. ورئيس المباحث: العناصر الإرهابية وضعت عبوة ناسفة مليئة بـ"المسامير" أسفل المطب

* أهم الملفات فى قمة السيسى وبوتين بـ"الكرملين".. عقد المحطة النووية.. الحصول على أسلحة روسية.. أزمة سوريا.. والمنطقة الصناعية فى "محور القناة"

* قائمة أجمل 100 ممثلة فى 2015

* 2850 جنيها تكلفة الكشف الطبى على المرشح فى الانتخابات المقبلة.. استعدادات للتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز اقتراع

* "محلب" يدشن أول رحلة لقطار "vip" على خط القاهرة– الإسكندرية.. وهانى ضاحى: القطار مزود بـ"الواى فاى" وكاميرات مراقبة الخدمة ونقطة إسعاف

* التليفزيون يعلن تسعيرة الدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر.. 4 آلاف للقناة الأولى والثانية.. و500 جنيه للقنوات الإقليمية.. والمسؤولون: لن نسمح بترويج الخطاب الدينى

* د. عمرو خالد يكتب: القرآن يتحدى داعش "1 – 3"

* سعيد الشحات يكتب: شفيق أحمد على

* جمال أسعد يكتب: إشكالية الأحزاب الدينية

* عبد الفتاح عبد المنعم يكتب: من يحاسب "عرايا" "الوايت نايست"؟

* "الرى" تستعين بالتجربة "السنغافورية" لتطهير مصرف "كوتشينر".. محمد حبيش: الدراسات الميدانية كشفت وجود 98 بؤرة تلوث خطرة فى الغربية وكفر الشيخ

* تفتيش مفاجئ على مستشفيات أسيوط بعد تحقيق "اليوم السابع" عن الختان.. الحملات تكشف غياب الأطباء وحضور طلاب بالفرقة الخامسة "طب" بدلاً منهم

* تصاعد أزمة "الشيخ" من جديد بسبب تضارب أنباء سحب تنازل الزمالك.. ارتباك فى الجبلاية.. ومرتضى يؤكد عدم سحب التنازل

* استئصال ورم يزن 13 كيلو لمريض مسن بأسيوط

* "أسماء" ولدت بدون غدد على كليتيها.. وأسرتها تناشد وزير الصحة علاجها على نفقة الدولة.. والدتها: بعنا عفش البيت لعلاجها وننام على الأرض ومروحة "سلف".. وأبوها: أعمل باليومية



>