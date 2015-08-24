محلب يكلف بوضع خطة عاجلة لتأمين وحماية "ماسبيرو" وعدم انقطاع الكهرباء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج التقرير الذى أعدته اللجنة المتخصصة التى كلفها رئيس الوزراء لبحث الخطوات المطلوبة للعمل على عدم انقطاع التيار الكهربائى والبث التليفزيونى مرة أخرى عن مبنى الاذاعة والتليفزيون، وذلك بحضور وزراء التخطيط، الاسكان، الكهرباء، بالاضافة إلى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وأعضاء اللجنة، والمسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خطة عاجلة لتنفيذ ما ورد بالتقرير، للعمل على عدم انقطاع التيار الكهربائى والبث التليفزيونى عن مبنى الإذاعة والتليفزيون.

كما كلف رئيس الوزراء كل من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والحماية المدنية، بوضع خطة عاجلة لتأمين المبنى وحمايته، إضافة إلى إعداد تقرير إنشائى عن حالة المبنى بوجه عام.



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