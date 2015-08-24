اجتماع طارئ لشعب البقالة على مستوى الجمهورية لبحث مشاكل "موزعى التموين"

عقدت الشعبة العامة للبقالة على مستوى 26 محافظة اجتماعا طارئا بمقر الغرفة التجارية بالغربية برئاسة مصطفى الضوى رئيس الشعبة العامة للبقالة وبحضور محمد مصلح نائب رئيس الشعبة.

وناقش الاجتماع مشاكل أصحاب البقالة التموينية وعدم قيام وزارة التموين بصرف 14 شهرا حافزا للبقالين وتعطل ماكينات الصرف والتى تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها مما يعطل أعمال صرف المواد التموينية للمواطنين.

وطالبت الشعبة العامة للبقالة بسرعة صرف الحافز الخاص بالبقالين وتوجيه شركة الطيران الخاصة المسئول عن ماكينات صرف البقالة لإصلاحها اولا بأول حتى لا تتاخر أعمال الصرف وإرسال توصيات الاجتماع للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.

صرح بذلك محمد أنور مصلح نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالغربية ونائب رئيس الشعبة العامة للبقالة على مستوى الجمهورية.