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هانى ضاحى: قطارات السكة الحديد تنقل 550 مليون مواطن سنوياً

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هانى ضاحى: قطارات السكة الحديد تنقل 550 مليون مواطن سنوياً هانى ضاحى: قطارات السكة الحديد تنقل 550 مليون مواطن سنوياً
أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، ضرورة المحافظة على مرفق السكة الحديد ودعمه، موضحاً أن القطارات ا تنقل 550 مليون مواطن فى السنة، بما يعادل سكان 6 مرات سنويا.

وقال الوزير فى مداخل هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن القطار الجديد "vip" يأتى فى إطار الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل،والتى تستغرق 5 سنوات، مشيرا الى القطار الجديد هو الأول ضمن 22 ستدخل الخدمة قريبا.

وتابع ضاحى :منذ 30 عاماً لم تدخل عربة قطار واحدة جديدة الخدمة والآن بدأنا خطة شاملة لإعادة تأهيل عربات القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".
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