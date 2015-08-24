هانى ضاحى: قطارات السكة الحديد تنقل 550 مليون مواطن سنوياً

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، ضرورة المحافظة على مرفق السكة الحديد ودعمه، موضحاً أن القطارات ا تنقل 550 مليون مواطن فى السنة، بما يعادل سكان مصر 6 مرات سنويا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتابع ضاحى :منذ 30 عاماً لم تدخل عربة قطار واحدة جديدة الخدمة والآن بدأنا خطة شاملة لإعادة تأهيل عربات القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".
وقال الوزير فى مداخل هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن القطار الجديد "vip" يأتى فى إطار الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل،والتى تستغرق 5 سنوات، مشيرا الى القطار الجديد هو الأول ضمن 22 ستدخل الخدمة قريبا.
وتابع ضاحى :منذ 30 عاماً لم تدخل عربة قطار واحدة جديدة الخدمة والآن بدأنا خطة شاملة لإعادة تأهيل عربات القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".
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