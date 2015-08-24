هانى ضاحى: قطارات السكة الحديد تنقل 550 مليون مواطن سنوياً

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، ضرورة المحافظة على مرفق السكة الحديد ودعمه، موضحاً أن القطارات ا تنقل 550 مليون مواطن فى السنة، بما يعادل سكان مصر 6 مرات سنويا.

وقال الوزير فى مداخل هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن القطار الجديد "vip" يأتى فى إطار الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل،والتى تستغرق 5 سنوات، مشيرا الى القطار الجديد هو الأول ضمن 22 ستدخل الخدمة قريبا.

وتابع ضاحى :منذ 30 عاماً لم تدخل عربة قطار واحدة جديدة الخدمة والآن بدأنا خطة شاملة لإعادة تأهيل عربات القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع".

>