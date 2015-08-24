شكرى يطالب سفراء مصر الجدد بحماية المصلحة العليا للوطن

التقى سامح شكرى وزير الخارجية مساء اليوم مع السفراء المنقولين لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج، وذلك فى لقاء موسع عقد بمقر وزارة الخارجية، تضمن التوقيع على "وثيقة العهد" لتجديد القسم والالتزام الوظيفى بالعمل حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد واحترام الدستور.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية حرص على إضفاء طابع جديد على اللقاء السنوى المعتاد الذى يعقده مع السفراء المنقولين للعمل بالخارج، حيث تضمن اللقاء هذا العام توقيع السادة السفراء على وثيقة يجددون من خلالها العهد والقسم الذى أقسموا عليه عند بداية التحاقهم بالعمل الدبلوماسى بحماية المصلحة العليا للوطن، واحترام الدستور، والالتزام الوظيفى الكامل بكل مقتضيات التمثيل الدبلوماسى المصرى، ورعاية المواطنين فى الخارج، وذلك بمناسبة المرحلة الجديدة التى يقبلون عليها من تولى مواقع قيادية تتطلب تكثيف الجهد لتحقيق طموحات الشعب المصرى فى تلك المرحلة التاريخية والفاصلة من مسيرة الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن لقاء وزير الخارجية مع السفراء المنقولين للخارج تم فى مناخ أسرى عمته مشاعر التقدير والتضامن، وأعرب خلاله وزير الخارجية عن خالص تمنياته بالتوفيق لرؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية فى مهامهم القادمة.