الرئيس الإسرائيلى يؤكد حق إسرائيل فى"السيادة" على الضفة الغربية

أكد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين الاثنين حق إسرائيل ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات، وذلك خلال لقاء عقده فى مقر اقامته مع ممثلين للمستوطنات، ونقلت الرئاسة عن ريفلين قوله "بالنسبة الى فان حقنا بهذه الارض لا يخضع لاى نقاش سياسي، انه معطى اساسى للصهيونية الحديثة".

وأضاف الرئيس الإسرائيلى أن "الاقامة فى أرض اسرائيل هى تعبير عن هذا الحق، حقنا التاريخى وحقنا القومي"، متابعا أن "أرض اسرائيل" تشمل بحسب قوله الضفة الغربية التى تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، ولا يعترف المجتمع الدولى باحتلال اسرائيل للضفة الغربية، كما يعتبر المستوطنات المبنية فيها غير شرعية وتتعارض مع القوانين الدولية.

ويتزامن كلام ريفلين مع توتر شديد فى العلاقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين خصوصا بعد مقتل طفل فلسطينى فى شهره الثامن عشر مع والده حرقا اثر قيام متطرفين يهود باحراق منزلهما، وفى اشارة غير مباشرة الى هذه الحادثة وغيرها قال ريفلين "ان سيادتنا على هذه الارض تعنى اننا مسؤولون عن كل الذين يعيشون فيها، وتجبرنا على التقيد بقواعد اخلاقية صارمة".

كما تطرق إلى الهجمات الأخيرة لفلسطينيين على اسرائيليين فى الضفة الغربية. وقال أنه التقى رؤساء بلديات المستوطنات فى مقر اقامته "للاعراب عن دعمه لهم فى هذه المرحلة الصعبة عندما تكونون انتم اولى ضحايا موجة الارهاب الاخيرة".

وينتمى ريفلين الى حزب الليكود اليمينى الذى يترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وهو محسوب على التيار المتشدد داخل هذا الحزب ولا يخفى رفضه لاقامة دولة فلسطينية، ويقول ريفلين انه "رئيس الجميع". وسبق ان تلقى تهديدات من مجهولين بعد ان ندد ب"الارهاب اليهودي" اثر اعتداءات قام بها متطرفون يهود بحق فلسطينيين.

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