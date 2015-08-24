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مقتل جندى سعودى فى حادث عرضى على الحدود مع اليمن

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مقتل جندى سعودى فى حادث عرضى على الحدود مع اليمن مقتل جندى سعودى فى حادث عرضى على الحدود مع اليمن
أعلنت القوات المسلحة مساء اليوم الاثنين مقتل أحد الجنود نتيجة حادث عرضى على الحدود مع اليمن، وقالت القوات المسلحة السعودية فى بيان اليوم الاثنين إن "الرقيب حسن على حكمى من منسوبى القوات البرية استشهد إثر حادث عرضى نتيجة سقوطه من آلية عسكرية أثناء قيامه بمهام عمله فى الدفاع عن وطنه" ولم يكشف المصدر عن مكان الحادث .

وجاء مقتل الجندى السعودى اليوم غداة مقتل قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهرانى إثر تعرضه لإطلاق نيران معادية عشوائية جنوب المملكة، على الحدود مع اليمن، يذكر أن اللواء الشهرانى أعلى رتبة عسكرية سعودية يعلن عن مقتلها منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" التى تقودها السعودية منذ 26 مارس الماضي.
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