بالفيديو - باسم مرسي: لا يحق لأي شخص انتقاد تصرفاتي.. أنا لا أقصر في الملعب

وجه باسم مرسي مهاجم الزمالك رسالة قوية اللهجة إلى منتقديه أثناء رحلة العودة من تونس إلى القاهرة قائلا لهم:"ليس الحكم في انتقاد شخصيتي".

وشارك باسم مرسي في مباراة فريقه الأخيرة أمام الصفاقسي لمدة 67 دقيقة قبل استبداله من قبل المدرب جوزفالدو فيريرا.

وتعرض مهاجم الزمالك للعديد من الانتقادات خلال فترة الأخيرة بسبب غيابه عن تسجيل الأهداف مع فريقه.

وتحدث باسم لقناة الحياة 2"الكل ينتقد تصرفاتي خارج الملعب، ويتحدثون عن قيامي بقص شعري قبل المباريات وأن هذا له علاقة بعدم تسجيلي للأهداف".

واستدرك"لكن هذا لا يحدث فأنا كنت أسجل أهدافا، أي شيء أقوم بفعله يتم ذكر اسمي وانتقادي فقط هذا هو الهدف".

وتابع"من حقك انتقادي كرويا وأن تقول إنني غير جيد على الإطلاق، لكن ليس لك الحق في انتقاد شخصيتي".

وأتم"فأنا لا أقصر داخل الملعب مطلقا، والدي توفى وشاركت بعد ذلك بعدة أيام مع منتخب مصر وسجلت هدفا".

شاهد الفيديو