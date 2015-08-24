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سياسي لبناني: الاحتجاجات الشعبية سببها تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين

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سياسي لبناني: الاحتجاجات الشعبية سببها تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين سياسي لبناني: الاحتجاجات الشعبية سببها تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين

توفيق هندي السياسي

قال الخبير السياسي اللبناني، توفيق هندي السياسي ، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، سببها الرئيسي هو تجاهل وتقاعسها وعدم قدرتها على حل أزمات والمشاكل المواطنين، اللذين عبروا عنهم مراراً وتكراراً عبر القنوات الرسمية.

وقال السياسي اللبناني، من خلال مقابلة على الهواء مباشرة عر الأقمار الصناعية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، إنني لا استبعد أن تقف قوي اقليمية كبرى وراء تلك الاحتجاجات، لاثارتها، وبث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد،ولتحقيق مصالحها الكبري داخل لبنان .

وأكد توفيق هندي، أن حزب الله يعمل لمصلحة ايران أكثر من مصلحة لبنان، وأن هدفه اثارة البلبة وتنفيذ مصالح ايران في المنطقة، بعيداً عن تحقيق مصلحة لبنان العليا.

وأضاف: لا استعبد ان يطالب حزب الله بتغير اتفاقية الطائف واعادة تشكيل الخريطة السياسية في لبنان، بما يخدم مصالحه هو، لانه يعمل لحساب اجندة خارجية، ومطالب الدول العربية بالوقوف بجانب لبنان في أزمتها، ومساعدتها في تجاوز تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وقال أن الأزمة الحقيقة في لبنان،بدأت عقب اغتيال الدكتورمحمد شطح عام 2013، لعقبها عدة أزمات كبيرة، تقف حائلاً بينها وبين النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

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أونا

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