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مصادر يمنية: مقتل 53 حوثياً فى غارات للتحالف على مأرب

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مصادر يمنية: مقتل 53 حوثياً فى غارات للتحالف على مأرب مصادر يمنية: مقتل 53 حوثياً فى غارات للتحالف على مأرب
نقلت مصادر صحفية من مأرب مساء اليوم الاثنين أن 53 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا فى غارات شنتها قوات التحالف على مواقعهم بمحافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 53 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون فى سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم على مواقعهم بمأرب، واستهدفت تلك الغارات صاروخ سكود بمنطقة المشجح فى الجبهة الغربية لمأرب، إلى جانب ثلاث شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر.

يأتى ذلك بينما استمرت المواجهات المسلحة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى عدة جبهات بمأرب، حيث تحاول الأخيرة تحرير المحافظة من الحوثيين وقوات صالح بشكل كامل.
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