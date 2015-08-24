مسئول يمنى يدعو لإنقاذ سكان"تعز " المحاصرين من قبل ميلشيات الحوثى وصالح

دعا وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن - عبد الرقيب سيف فتح المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه ما أسماه ب" العمل الإجرامى الذى يقوم به الرئيس المخلوع صالح وميلشياته " فى محافظة تعز - اليمنية الجنوبية

وأضاف فى مقابلة مع قناة " العربية الحدث " اليوم الاثنين - أن 3 ملايين و270 ألفا وهو عدد سكان محافظة تعز محاصرين منذ خمسة أشهر .

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى اللجنة العليا للإغاثة لم تتمكن من إيصال المساعدات إلى المحافظة ، مجددا دعوته للمجتمع الدولى أن يتحمل مسئوليته فى إنقاذ تعز من "القتال الممنهج والمتعمد " من قبل الحوثيين وصالح ، وأوضح أن تعز تعاقب اليوم من قبل ميليشيات صالح والحوثيين لرفضها الخضوع لهم ، مطالبا لجنة الصليب الأحمر بالتعاون مع هذه المحافظة المنكوبة .

وأعرب عن أسفه لعدم التمكن من نقل مئات الجرحى إلى مستشفى "الشيخ خليفة " خارج تعز لعلاجهم نتيجة سيطرة الإنقلابيين الحوثيين وصالح على المدخل المؤدى إلى المستشفى ، وناشد فى الختام منظمات الهلال الأحمر العربى والعالمى بالتوجه إلى تعز ، واستخدام حقها القانونى الذى تكفله اتفاقية جنيف لحماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة .

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