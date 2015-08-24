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والد شهيد الواجب بالفرافرة من الشرقية: ابنى بطل واحتسبه عند الله شهيدا

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اتشحت قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، بالسواد حزنا على استشهاد أحد أبنائها وهو النقيب " محمد إبراهيم البقاش " 28 عاما الذى لقى ربه خلال تأدية واجبه الوطنى.

واستشهد النقيب خلال مطاردته لمهربين علي الحدود المصرية ناحية الفرافرة ، بحوزتهم سيارة محملة باطنان من السجائر المسرطنة.
>اليوم السابع -8 -2015
> وقال والد الشهيد " إبراهيم البقاش " مشرف زراعي ، " ابني بطل ضحي بروحة وهو يؤدي واجبة الوطني ، هو شهيد في أفضل مكانه عند الله وكل ما اتمناه هو الصبر و يعني الله علي تربية طفلته التي تركها دون ان تعي شئ في الدنيا " ، فيما أصيبت زوجة الشهيد " أماني فرج " بحالة إنهيار فور سماع الخبر ، و احتضنت نجلتهم الوحيدة "سلمي " عمرها 13 شهرا ، قائلة " بنتي فقدت والدها قبل ان تنطق باسمة" ، مطالبة بسرعة الحكم علي المتهمين ".
>اليوم السابع -8 -2015

فيما قالت ام الشهيد " زينب السيد فرج " ربة منزل " حسبي الله ونعم الوكيل ، ابني البكري و فرحة عمري اتختطف ، عليك العوض يارب " .

كان جثمان الشهيد خرج في موكب جنائزي مهيب من مسجد القرية وحمل الأهالى الجثمان ملفوفا فى العلم المصرى مرددين هتافات " لا إله إلا الله, الشهيد حبيب الله " " حسبي الله ونعم الوكيل " وتقدم الجنازة عدد من القيادات الأمنية و العسكرية و زملاء الشهيد وعدد من المسؤلين التنفيذين منهم وجيه صدقى سعدون رئيس مركزومدينة ديرب نجم .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365