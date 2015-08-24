ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة من روسيا تحمل 61 ألف طن قمح

وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "اسبينا" وتحمل 61 ألف طن قمح وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش إن الباخرة قادمة من روسيا، وتم تفريغ حمولتها فى صوامع الغلال تمهيدا لفحصها وتبخيرها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الحشرات.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن عدد السفن والبواخر الراسية حاليا بميناء الإسكندرية يبلغ 118 باخرة تحمل أعلام دول مختلفة، مشيرا إلى مغادرة 15 سفينة للميناء ووصول 7 بواخر أخرى ورسوها على الأرصفة وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما تراكى بمنطقة المخطافين الداخلى والخارجى 47 سفينة.