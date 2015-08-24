لحظات رومانسية في "روفينج "

تملك "روفينج" كلّ المقومات التي تجعل منها وجهة سياحية رومانسية بامتياز، إذ يلف هذه المدينة الواقعة في شبه جزيرة "إيستريا" الكرواتية السحر من كلّ جانب، السحر الذي ينبعث من طبيعتها الخضراء وألوان بيوتها التي تعانق بعضها عند مداخل الطرقات المتعرجة وساحلها وزرقة مياه بحرها الأخاذة... فإذا كنت تبحثين عن رحلة استثنائية برفقة شريك حياتك، "سيدتي. نت" يدعوكما إلى اختيار "روفينج" لإجازتكما.

تعتبر "روفينج" اليوم وجهة سياحية من الدرجة الأولى، وواحدة من قرى الساحل الأدرياتيكي الأجمل، علماً أن معظم روادها من التبعية الايطالية والألمانية والنمسوية والبريطانية والإيرلندية.

هناك، يمكن للسائحين الإقامة في فنادق تنتمي إلى الدرجة الأولى أو إلى درجة أقل بأسعار منطقية، بالإضافة إلى توفّر غرف وشقق مفروشة للايجار و"بانغالو" تتلاءم والميزانيات كافة. وثمة أراضٍ مخصصة للتخييم، من مستوى نجمتين إلى أربع نجوم، في حال الرغبة في خوض هذه التجربة الإستثنائية!

عناوين في "روفينج":

يحلو للشريكين زيارة العناوين الآتية المقترحة، عند زيارة المدينة:

- الجزء القديم من "روفينج": تشغل مجموعة من المنازل الجزء القديم من المدينة المنبسطة على طرقات مرتفعة يحلو فيها المشي. يبدو هذا الجزء مثالاً نموذجياً عن التحولات القروسطية المتوسطية، ويزخر بالأبنية التي تحكمها طرز هندسية مختلفة تتنوع ما بين الروماني والقوطي، والنهضوي و"الباروكي" و"النيوكلاسيكي".

- شارع "جريزيا": يقع الشارع الشهير بين "بياتزا ماتيولي" و"سانت أوفميا"، في داخل "روفينج" القديمة. ويتحوّل في أيّام الصيف إلى معرض للفنون في الهواء الطلق، حيث تنتشر "البوتيكات" على جانبيه.

- "تاون سكوير": تضمّ هذه الساحة مبنى مشيداً وفق طراز مدينة "البندقية" الإيطالية من جهة، وبعض الأبنية التي تستعيد الماضي عبر عمارتة الفنية المميزة من جهة أخرى. تتعدّد الحوانيت الصغيرة في المكان، حيث ختلف معروضاتها.

- منطقة "مونفي": لا تستقيم الرحلة الرومانسية بدون السهر إلى ساعات متأخرة من الليل، في منطقة "مونفي" التي تتعدّد فيها المطاعم وعلب الليل.

نشاطات للزوجين...

* مهرجان "روفينج": ان حضور هذا المهرجان الذي ينظّم في أغسطس (آب) من كل عام في شارع "جريزيا" الشهير لا يفوّت، حيث المتعة مضمونة، والأجواء احتفالية.

* الرحلات البحرية: يحلو القيام برحلات على متن المركب إلى المناطق المجاورة لـ"روفينج"، مثل: "بالي" "فاجانا" و"بولا" و"بورتش".. كما الجزر القريبة، ولعل أبرزها: "كاتارينا" و"بانجول" و"ستيوراغ".

* النشاطات الرياضية: تتوفر في "روفينج" فرص مزاولة نشاطات رياضية بالجملة، مثل: السباحة والغوص والتزلج المائي وركوب اللوح الخشبي وكرة المضرب.

* المطبخ الكرواتي: في كل ناحية من "روفينج"، يبدو مطعم يقدّم المأكولات المحضرة وفق الطريقة الكرواتية، ولا سيما اللحوم والأسماك، كما الأطباق الإيطالية الشهية.

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