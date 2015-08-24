بوتين يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي في روسيا

أعلن جهاز الإعلام الرئاسي الروسي، أن الرئيس الروسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي غدًا.

يقوم ملك الأردن عبدالله الثاني، بزيارة عمل إلى روسيا تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جهاز الإعلام الرئاسي الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي ملك الأردن يوم 25 أغسطس 2015.

ويُتوقع أن يتناول اللقاء “مناقشة مسائل التعاون الثنائي” مع التركيز على “تنفيذ المشاريع المشتركة التي تتمتع بالأولوية القصوى بما فيها مشروع إنشاء المحطة النووية الأردنية الأولى لإنتاج الكهرباء”.

وأضاف جهاز الإعلام أن “الزعيمين سيتبادلان الآراء في القضايا الإقليمية والدولية الهامة”، وعلى الأخص مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” وحل النزاع السوري وعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويلتقي الرئيس بوتين في نفس اليوم ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

ويُتوقع أن يتناول اللقاء “مناقشة مسائل التعاون الثنائي، وبالأخص التعاون في مجال الاستثمار ومجال الطاقة”، ويشهد “تبادل الآراء في مشكلات تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية”.