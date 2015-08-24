أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بقضية السطو على سيارة الأموال لـ22 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بقضية السطو على سيارة الأموال لـ22 أكتوبر تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بقضية السطو على سيارة الأموال لـ22 أكتوبر
قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين أحمد عبد الحميد عبد الفتاح ومحمد عبد السميع العشماوى وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام، تأجيل محاكمة أحمد حمدى الفخرانى "هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى و6 آخرين، المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا وسرقة مليون و350ألف دولار فى القضية رقم 925جنح ثان طنطا والمقيدة برقم 360كلى غرب طنطا لجلسة 22أكتوبر المقبل.

وجائ القرار لاستدعاء جميع شهود الإثبات وضم دفتر أحوال قسم ثان طنطا من يوم 1يناير 2015 حتى 15أبريل 2015 ،إعلان معتز مجدى منصور شاهد فى القضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365