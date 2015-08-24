تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى بقضية السطو على سيارة الأموال لـ22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين أحمد عبد الحميد عبد الفتاح ومحمد عبد السميع العشماوى وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام، تأجيل محاكمة أحمد حمدى الفخرانى "هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى و6 آخرين، المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا وسرقة مليون و350ألف دولار فى القضية رقم 925جنح ثان طنطا والمقيدة برقم 360كلى غرب طنطا لجلسة 22أكتوبر المقبل.

وجائ القرار لاستدعاء جميع شهود الإثبات وضم دفتر أحوال قسم ثان طنطا من يوم 1يناير 2015 حتى 15أبريل 2015 ،إعلان معتز مجدى منصور شاهد فى القضية.

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