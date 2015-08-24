تحرير 44 محضر بيع أغذية غير صالحة للاستخدام فى سوق الحسينية بالشرقية

شنت الإدارة الصحية بمركز الحسينية فى الشرقية حملة مكبرة على أسوق المدينة للتفتيش على الأغذية المقدمة للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 44 محضرًا كالتالى: 36 محضرًا للجزارين وبائعى اللحوم، و6 محاضر لبائعى البوظة ومحضرين لبائعى الأسماك، بالإضافة إلى إعدام 15 كيلو "لحوم وأحشاء" غير صالحة للاستخدام الآدمى وإعدام 33 لتر بوظة محظور بيعها فى الأسواق.

وجاءت الحملة بإشراف الدكتور أحمد فوزى، مدير الطب الوقائى بالمديرية شارك فيها عدلى أحمد محمد، مدير عام مكتب مراقبة الأغذية بالحسينية، وعبد الله السيد عبد العزيز، مفتش أغذية، وأحمد عبد الله أحمد مفتش أغذية.