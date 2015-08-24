مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون إثر انقلاب سيارة أجرة فى ترعة بحر يوسف، بمركز الحامول فى كفر الشيخ، نتيجة تصادمها بسيارة أخرى ملاكى.

ودفعت نقطة إسعاف الحامول بـ8 سيارات إسعاف، ونقلت المصابين لمستشفى الحامول المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع جثة المتوفى، مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لصدور قرار بشأنها.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ج. ا" 40 سنة يقيم بمدينة بلطيم، أما المصابين هم: "سارة عبد الفتاح مصطفى" 25 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسمة شعبان عبد النبى 30 سنة، اشتباه كسر بالساقين، و"نهال قدرى عبد الحى" 45 سنة سحجات وكدمات بالجسم، و"إسماعيل عمر أحمد" 50 سنة جرح قطعى بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم، و"سمير عادل عبد النبى" طفل عمر 4 سنوات، و"غزاله الشربينى ملوك" 40 سنة، جرح قطعى بالجبهة، و"ندا عبد الرازق" 30 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"عادل عبد النبى مبارك" 45 سنة جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"إيمان صالح عبد الحليم" 40 سنة جرح قطعى بالجبهة.