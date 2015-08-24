' أبو تريكة الجديد ' لـ في الجول: أنتظر الانتقال من الزمالك إلى الداخلية

ينتظر محمد جمال صانع الألعاب المنتقل من الترسانة إلى الزمالك هذا الصيف الاجتماع مع إدارة النادي الأبيض للخروج على سبيل الإعارة.

وقال جمال لـFilGoal.com إنه اتفق مع الداخلية على الانتقال إليهم واللعب على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم.

وأفصح "أنتظر الاجتماع مع رئيس النادي حتى تبدأ المفاوضات بين الزمالك والداخلية على التفاصيل المالية للصفقة".

وكان الزمالك قد ضم اللاعب الملقب بـ"أبو تريكة الجديد" مقابل مليون جنيه حصل عليهم نادي الترسانة.

ويرغب اللاعب صاحب الـ24 عاما الانتقال للداخلية للعب بانتظام.

ويمتلك الزمالك ذخيرة كبيرة في مركز صانع اللعب بعدما ضم محمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" لصفوفه بجوار أيمن حفني ومصطفى فتحي.