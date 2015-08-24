الإسماعيلي: أموال استعارة شيكابالا جاهزة فور انتقاله للزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أنه جهز الأموال المطلوبة لاستعارة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا من الزمالك.

وطلب الدراويش من الزمالك استعارة اللاعب فور قدومه إلى مصر عقب انتهاء مشكلته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي التي استطاع الأبيض حلها بشراء النجم الأسمر من الأخير مقابل 650 ألف دولار.

وينتظر الإسماعيلي وصول الاستغناء الخاص باللاعب لنادي الزمالك حتى يرسل شيكين قيمة كل واحد منهما 75 ألف دولار مقابل استعارة اللاعب موسم واحد.

وأتم الزمالك اتفاقه مع النادي البرتغالي بتقسيط قيمة الصفقة على دفعات على أن يعار اللاعب للدراويش لأن مدرب الأبيض جوزفالدو فيريرا رفض تواجده مع الفريق الموسم الجديد.