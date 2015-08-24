أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: أموال استعارة شيكابالا جاهزة فور انتقاله للزمالك

Google+ Print
الإسماعيلي: أموال استعارة شيكابالا جاهزة فور انتقاله للزمالك الإسماعيلي: أموال استعارة شيكابالا جاهزة فور انتقاله للزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أنه جهز الأموال المطلوبة لاستعارة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا من الزمالك.

وطلب الدراويش من الزمالك استعارة اللاعب فور قدومه إلى عقب انتهاء مشكلته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي التي استطاع الأبيض حلها بشراء النجم الأسمر من الأخير مقابل 650 ألف دولار.

وينتظر الإسماعيلي وصول الاستغناء الخاص باللاعب لنادي الزمالك حتى يرسل شيكين قيمة كل واحد منهما 75 ألف دولار مقابل استعارة اللاعب موسم واحد.

وأتم الزمالك اتفاقه مع النادي البرتغالي بتقسيط قيمة الصفقة على دفعات على أن يعار اللاعب للدراويش لأن مدرب الأبيض جوزفالدو فيريرا رفض تواجده مع الفريق الموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا