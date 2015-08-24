كهربا عن مواجهة الأهلي: الزمالك لا يخشى أحدا

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الزمالك ثقته في قدرات فريقه للتتويج بكل بطولات الموسم سواء كأس مصر أو الكونفدرالية.

وقال كهربا عبر قناة الحياة 2:"لدينا فريق قوي هذا الموسم، وقادر على المنافسة للفوز بكل البطولات".

وأضاف"لا يهمني مواجهة الأهلي سواء في نصف النهائي أو المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية".

وتابع"الزمالك لا يخشى أحدا"، مضيفًا أنه سعيد للغاية بإحراز هدف في مرمى الصفافسي التونسي.

وكان الفارس الأبيض هزم الصفاقسي 3-1 أمس في تونس، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق المواجهات عن أورلاندو بايرتس، وتأهلا سويًا للدور قبل النهائي.