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ميدو لوايت نايتس: لستم جماهير الزمالك

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ميدو لوايت نايتس: لستم جماهير الزمالك ميدو لوايت نايتس: لستم جماهير الزمالك

يرفض أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي ومدرب الزمالك السابق تصرفات مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للقلعة البيضاء.

رابطة أولتراس وايت نايتس هتفت ضد لاعبي الزمالك مع بداية اللقاء الذي فاز به الفريق الأبيض على الصفاقسي التونسي 3-1.

الرابطة أعلنت أن الأمن التونسي تعنت معها ورفض أن تصطحب معها في المدرجات أدوات لرفع لافتات توضح حكاية "موقعة الدفاع الجوي".

في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين قال ميدو موجها حديثه لمجموعة وايت نايتس: "لستم جماهير الزمالك، من يسب النادي لا ينتمي إليه".

وأضاف "لا أقصد الـ50 فردا الذين حضروا مباراة الصفاقسي فقط، بل لو كانوا 30 ألف مشجع أو 50 ألف مشجع".

يرى لاعب أياكس وروما وتوتنام السابق أن المجموعة أصبحت موجهة سياسيا وليس رياضيا.

وأردف "كنت في صف المجموعة حين كانت تشجع الزمالك حقا، لكن عندما أصبحت أهدافهم غير الزمالك وكرة القدم تغير رأيي".

وأتم ميدو "جماهير الزمالك الحقيقية كانت تذهب خلف الفريق في كل مكان في أصعب فتراته ولا يحق لجماهير وايت نايتس أن تعتقد أنهم وحدهم جماهير النادي".

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فيديو اليوم السابع